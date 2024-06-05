Сильная гроза с градом напугала жителей Магнитогорска в среду, 5 июня. В соцсетях люди делятся фотографиями и видео, на которых осадки на большой скорости прибивают траву к земле.
В первую очередь сильный град напугал дачников и жителей поселка МОС. Люди беспокоятся, что посевы этим летом не взойдут.
«Да, жалко, все побьет. Погода вообще не радует», — пишут люди в соцсетях.
«Что не замерзло, что градом не побило, то затопило», — подхватывают другие.
В Минсельхозе области пока не готовы прокомментировать, понесли ли аграрии какой-то ущерб от града.