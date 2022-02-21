В Магнитогорске прокуратура потребовала оборудовать переход через железную дорогу

Жители пользуются автомобильным переездом

Жители магнитогорского поселка оказались заблокированы от города железнодорожными путями. Перегон без зоны пешеходного перехода разделил Магнитогорск и примыкающий к нему поселок Цементный Завод. Жители поселка вынуждены переходить через пути или автомобильный переезд, чтобы попасть в городскую поликлинику, университет или магазины. Уральская транспортная прокуратура внесла представление начальнику Южно-Уральской дирекции инфраструктуры, сообщает пресс-служба межрегионального ведомства.

В поселке Цементный завод жители рискуют жизнью, чтобы попасть в Магнитогорск. Они пользуются автомобильным переездом через железнодорожные пути, так как оборудованного пешеходного перехода через пути нет. Сам поселок практически примыкает к Магнитогорску, и многие социальные объекты города находятся в пешей доступности от поселка.

Транспортный прокурор потребовал от предприятия транспорта оборудовать пешеходный переход. Исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта проверила Карталинская транспортная прокуратура.

«Установлено, что в нарушение требований закона на железнодорожном перегоне Магнитогорск — Цементный Завод, который разделяет г. Магнитогорск и пос. Цементный Челябинской области, отсутствует обустроенный пешеходный переход через железнодорожные пути», — рассказали в ведомстве.

Начальнику Южно-Уральской дирекции инфраструктуры транспортная прокуратура внесла представление. Документ находится на рассмотрении, а устранение нарушений контролируется транспортной прокуратурой.