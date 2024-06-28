В Магнитогорске продолжается программа «Дорожный рывок»

В этом году город отремонтирует 100 участков автомобильных дорог

В Магнитогорске активно реализуется программа «Дорожный рывок», инициированная губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.



На этот строительный сезон запланирован ремонт 100 участков автомобильных дорог. Полностью завершены работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», всего сделано четыре участка общей протяженностью 5,5 километра. Ведутся работы и по поселковым дорогам: запланировано порядка 52 объектов, это около 49 километров.

Средний ремонт улично-дорожной сети выполнен на 40%.

«В настоящий момент ведутся работы по улице Калинина: замена бортовых камней, фрезеровка основания, укладка выравнивающего и верхнего слоев. Ремонты выполнены на 50% примерно. Если погодные условия будут позволять, до 1 июля работы будут полностью закончены. Протяженность участка 720 метров», — сообщает директора МКУ «УКС» Артем Журавлев.

Специалисты дорожных служб призывают граждан обращать внимание на выставленные дорожные знаки, расположенные в местах ремонтных работ.