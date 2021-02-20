В Магнитогорске продлят трамвайный маршрут №11

Соответствующую просьбу получили от местных жителей сотрудники городской мэрии

В Магнитогорске Челябинской области маршрут трамвая № 11 будет продлен для удобства местных жителей. Такое решение было принято после собрания южноуральцев с представителями городской и районной администраций.

В поселке Березки жители близлежащих поселков встретились с сотрудниками мэрий, чтобы решить проблему с нехваткой общественного транспорта. С тех пор, как перекрыли путепровод над железнодорожными путями по улице 9 мая, поскольку он находится в аварийном состоянии, убрали маршрутку № 18, жителям стало очень сложно добираться до работы и домой.

Посовещавшись, селяне попросили продлить трамвайный маршрут № 11 на несколько остановок. Такое решение позволило бы им без пересадок попадать в Ленинский район Магнитогорска. Ответ сотрудников мэрий был положительным.

«Со 2 марта 2021 года маршрут трамвая № 11 будет продлен до остановки „Товарная“. Сейчас он следует от Депо № 2 до остановки „Прокатмонтаж“»,— сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Также среди предложений местных жителей были строительство объездной дороги и проработка существующих маршрутов общественного транспорта.