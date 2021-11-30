В Магнитогорске привитым от коронавируса пенсионерам раздадут купоны в кино и театр

Получить подарок можно в мобильных пунктах вакцинации

В Магнитогорске планируют раздавать купоны в кино, театр и на хоккей всем впервые привившимся горожанам старше 60 лет. Получить подарок можно в мобильных пунктах вакцинации начиная с 1 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.

Каждый купон можно будет обменять на один билет в Магнитогорский театр оперы и балета, в Драматический театр имени А. С. Пушкина, в Магнитогорский Театр Куклы и Актера «Буратино», на билет Магнитогорского концертного объединения, на мероприятия ХК «Металлург» или в «Мягкий кинотеатр».

«Количество купонов ограничено. Они будут распределены по мобильным пунктам, расположенным в торговых центрах города», — замечают в пресс-службе.

Кстати, с 30 ноября, помимо ТРК «Гостиный двор», ТРК «Континент» и ТЦ «Лента» на улице Вокзальной, 23, прививку также можно будет поставить в ТЦ «Тройка», ТЦ «Паллада» и в ТД «Лавка» на улице Зеленый Лог, 32.