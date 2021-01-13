В Магнитогорске приглашают волонтеров на Кубок мира по сноуборду

Администрация города приглашает поработать добровольцем

Кубок мира по сноуборду пройдет в феврале на территории курорта «Банное». 6 и 7 февраля на территории ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» состоятся международные старты в дисциплинах параллельный слалом и параллельный слалом-гигант. Организаторы приглашают волонтеров для разносторонней работы: координации потоков зрителей, участников и судей по территории ГЛЦ, проверки билетов, помощи судьям, контроля пропускной системы мероприятия. Также помощь волонтеров понадобиться в сопровождении иностранных команд, спортсменов. Нужны добровольцы и в организации пресс-центра: для сопровождения СМИ и работы переводчиком пресс-службы.