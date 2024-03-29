В Магнитогорске пресекли торговлю непроверенным мясом

Речь идет о продаже продукции на трех рынках

В Магнитогорске во время проверки рынков нашли продавцов, которые торговали мясом и рыбой без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Собственникам предприятий розничной торговли объявили предостережения, сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.



«На рынках нет лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, при этом в торговых залах шла бойкая торговля мясом сельскохозяйственных животных, субпродуктами и свежей и мороженой рыбой. Действия администрации торговых центров привели к нарушению ветеринарных требований и техрегламентов», — сказали в пресс-службе.

Предостережения собственникам выдали 20 и 29 марта. О нарушениях проинформировали администрацию Магнитогорска.