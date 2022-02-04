В Магнитогорске пресекли оборот ядовитой мясной продукции из Аргентины

Говяжьи языки отправили обратно поставщику

В Магнитогорске выявлены и изъяты из продажи говяжьи языки, обработанные ядовитым химическим препаратом. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской области.

Сотрудники надзорного ведомства получили сигнал от своих коллег из Санкт-Петербурга. Они сообщили, что выявили мясную продукцию из Аргентины, которая содержит следы инсектоакарицидов. Речь идет о препаратах, которые предназначены для борьбы с вредными насекомыми и клещами. Из Питера 2,9 тонны ядовитых говяжьих языков были отправлены в Челябинскую область.

«Управление Россельхознадзора оперативно направило информационное письмо на имя руководителя оптово-розничной организации, получившей потенциально опасную продукцию. Первого февраля компания „Агродом“ из Магнитогорска сообщила о том, что изъяла эту продукцию из оборота и вернула ее поставщику», — говорят в Россельхознадзоре.

Надзорное ведомство убедилось, что продукция действительно возвращена поставщику.