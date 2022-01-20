В Магнитогорске представят к награде полицейских, поймавших убийцу автомобилиста

Обвиняемого отправили в СИЗО на два месяца

Магнитогорских полицейских готовят представить к награде за задержание подозреваемого в убийстве жителя города. Преступление произошло 14 января на улице Пушкина, неадекватный мужчина сначала остановил автомобиль с двумя друзьями. А после того, как оба вышли из машины, он набросился с ножом на пассажира и нанес ему несколько ранений. Мужчина скончался, а его убийца скрылся. Убийство вызвало большой резонанс. Подозреваемого задержали, а нашедших его полицейских теперь готовят к награде, сообщает пресс-служба магнитогорской мэрии со ссылкой на региональный полицейский главк.

Сообщается, что предполагаемый убийца пытался сбежать из Магнитогорска и был обнаружен в одном из поселков, недалеко от города.

Раскрыть преступление, которое вызвало широкий резонанс среди южноуральцев, помогали сотрудники уголовного розыска Магнитогорска и отдела полиции «Левобережный». Они задержали 21-летнего мужчина который, ранее он не был знаком с потерпевшим. До момента задержания обвиняемого добровольцы из числа жителей города самостоятельно пытались найти убийцу, организовывали небольшие группы и «прочесывали» Левобережный район.

Задержание подозреваемого в убийстве находилось на контроле начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области Михаила Скокова. Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, Михаил Скоков распорядился наградить сотрудников полиции, участвовавших в поимке подозреваемого.