В Магнитогорске пожар на электросетях оставил без света три микрорайона и поселки

Специалисты запитали часть потребителей

Сегодня, 24 июля, короткое замыкание в кабельной галерее на улице Труда в Магнитогорске привело к пожару. Авария на электросетях оставила без света три микрорайона и три поселка, сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на АО «Горэлектросеть».



Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Однако огонь полностью уничтожил 12 кабельных линий. Речь идет как об основных, так и о резервных. Электричество исчезло в 147, 148, 150 микрорайонах, а также в поселках Хуторки, Молодежный и Раздолье.

Специалистам удалось записать 147 и 148 микрорайоны. В ближайшее время свет появится у потребителей 150 микрорайона и поселка Хуторки.

«В виду отсутствия технической возможности резервирования для восстановления электроснабжения в поселках Звездный и Раздолье потребуется больше времени (ориентировочно до 00:00 25 июля). Возможно введение ограничения подачи напряжения потребителям данных микрорайонов», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что у специалистов есть все необходимые материалы для скорейшего восстановления электроснабжения.