В Магнитогорске поймали педофила, который использовал детей для порно с 2012 года

Жертвами серийного преступника стали не менее 12 детей в возрасте от 7 до 13 лет

Правоохранительные органы Магнитогорска завершили расследование в отношении 42-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении 13 эпизодов тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Первые преступления датируются 2012 годом, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В следственном комитете уточнили, что педофил занимался противоправной деятельностью в период с апреля 2012 года по август 2019-го.

«Находясь на территории города, мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 12 малолетних в возрасте от 7 до 13 лет», — рассказали в СК.

Работа по делам прошлых лет не прекращалась все эти годы: сотрудники уголовного розыска и следователи отрабатывали десятки версий, изучали оперативные данные и проводили многочисленные опросы. Ключевой перелом в деле произошел осенью прошлого года после обращения в полицию. Было установлено, что неизвестный через мессенджер оказывал психологическое давление на 13-летнюю девочку. В ходе оперативных мероприятий полиции удалось установить личность злоумышленника.

Важную роль сыграла и бдительность граждан. Сообщение жителей о подозрительном мужчине в автомобиле возле одной из школ позволило оперативникам выйти на след подозреваемого. Транспортное средство было опознано по номеру, который запомнили пострадавшие еще в 2012 году.

«В результате грамотно спланированных совместных действий была собрана неопровержимая доказательная база. Все 12 потерпевших опознали в задержанном человека, совершившего в отношении них преступления. Установлена причастность мужчины к насильственным действиям сексуального характера и использованию детей для изготовления порнографических материалов», — пояснили в полиции.

В настоящее время, следствие по делу по пункту «б» части 4 статьи 132 и пунктам «в, г» части 2 статьи 242.2 УК РФ завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит долгий срок.