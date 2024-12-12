В Магнитогорске поймали очередного водителя, за которым числится более 100 неоплаченных штрафов

Автомобилист задолжал государству почти 400 тысяч рублей

В Магнитогорске сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя автомобиля Daewoo Nexia, который больше 100 раз нарушил ПДД в 2024 году, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

«Чаще всего комплексы фотовидеофиксации фиксировали превышение 50-летним мужчиной установленной скорости движения и повторные нарушения скоростного режима», — рассказали в ведомстве.

На мужчину составлено 76 административных материалов по статье 20.25 КоАП РФ — за неуплату штрафов на сумму более 390 тысяч рублей и направили в мировой суд.

Мужчине может грозить штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо до 15 суток административного ареста, либо до 50 часов обязательных работ.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало об аналогичных случаях в Магнитогорске и Варненском районе.