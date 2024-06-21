В Магнитогорске поймали мужчину, незаконно добывающего рыбу

Он рыбачил с использованием сетей

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело по факту незаконной рыбалки. Фигурантом стал 35-летний мужчина, который вышел на реку Урал с сетями, сообщают в полиции.



«В ходе совместного рейда сотрудников полиции и Росрыболовства у браконьера были обнаружены карпы и лещи на сумму около 43 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Полиция напоминает, что в период нереста на всех водных объектах рыбохозяйственного значения добыча рыбы строго запрещена всеми орудиями лова, за исключением одной донной или поплавочной удочки.