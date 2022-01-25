В Магнитогорске появится центр временного пребывания бездомных

Депутаты передали общественникам пустующее муниципальное помещение

В Магнитогорске появится временное жилье для тех, кто оказался на улице. Автономному некоммерческому образованию Центр социальной помощи «Прикосновение жизни» городские депутаты передали пустующее помещение под приют для бездомных. Здание площадью 400 квадратных метров требуется ремонт, сообщает Собрание депутатов города Магнитогорска







Сейчас зданию требуется ремонт, до этого оно пустовало. Когда помещения приведут в порядок, там организуют центр временного пребывания людей в трудной жизненной ситуации и бездомных, а в гараже у здания запустят производство для людей с ограниченными возможностями.





Центр «Прикосновение жизни» появился в 2020 году. Организация бесплатно оказывает помощь людям, попавшим в трудную ситуацию: помогают с восстановлением документов, медкомиссией и получением пенсии по инвалидности.

В Магнитогорске поддержку людям без определенного места жительства оказывает муниципальное учреждение «Комплекс социальной адаптации граждан» и местная епархия. А теперь будет развиваться еще одна организация, где страждущие найдут защиту и поддержку.