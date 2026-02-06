В Магнитогорске в феврале откроют детский сад на 230 мест

В нем будет действовать соляная пещера

В Магнитогорске в конце февраля откроется новый детский сад в 150-м микрорайоне. Двухэтажное здание рассчитано на 230 мест, полностью укомплектовано мебелью и оборудованием. В учреждении будут работать 12 групп, включая ясельные, спелеокамера, футбольное поле и спортивные площадки, сообщает городская администрация.





На территории детского сада есть песочницы, футбольное поле и теневые навесы. Внутри, помимо групповых комнат, оборудованы музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда, психолога и специальные развивающие помещения.





Кроме того, в детском саду будет работать спелеокамера — соляная пещера — и сенсорная комната для развития зрения, слуха, осязания, обоняния, двигательной активности.





«Радует, что детский сад такой востребованный. Сегодня в городе все объекты, которые возводим, высокого уровня и приятно удивляют своей укомплектованностью. В новом детском саду есть интерактивные доски, спелеокамера, спортивный и музыкальный залы, оснащенные современным оборудованием. Сегодня наши дети получают самое лучшее, и мы все для этого делаем», — отметил глава города Сергей Бердников.

Детский сад откроет свои двери для воспитанников в конце февраля. Зачисление детей уже началось, штат педагогов полностью укомплектован и готов к работе. Учреждение будет принимать детей, проживающих в южной части Магнитогорска.

