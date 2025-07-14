В Магнитогорске появился новый арт‑объект, призванный стать символом города

Огромную конструкцию, оборудованную 10 тысячами светодиодов, видно практически отовсюду

В Магнитогорске возле собора Вознесения Христова установили новый арт-объект. Инсталляция «Магнит» стала подарком городу на его день рождения, сообщает телекомпания «Тв-ИН».

Высота конструкции — 10,5 метра, инсталляция из композитного оргстекла и весит более 5 тонн.

«Для того чтобы установить данную конструкцию, потребовалось выкопать котлован 2,5 метра. Залито чуть больше 18 тонн бетона, крепится это все на анкерные болты, чтобы его не сдуло ветром и погодные условия не влияли», — рассказал инженер управления капитального строительства Магнитогорска Иван Приставчук.

«Магнит» возводил подрядчик из Санкт-Петербурга, и это не единственная его работа для города. Со своей командой он уже создал «Земной шар» у МГТУ и светодиодные одуванчики на проспекте Ленина. Кстати, «Магнит» тоже оборудован подсветкой: 10 тысяч светодиодов, каждый из которых потребляет 1 ватт электроэнергии.

«Заставить светодиоды светиться равномерно было очень непросто. Мы формировали яркость диммерами, чтобы не было перепадов, засвеченных белых или синих полос. Контролировали ежедневно. В вечернее время его видно практически отовсюду», — пояснил Иван Приставчук.

Автор: Елизавета Михно