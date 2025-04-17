В Магнитогорске появилось отделение кардиореабилитации

Направление открыто в рамках проекта «Эффективный регион»

Городская больница № 2 Магнитогорска открывает новое направление — кардиореабилитация. Это важный шаг по проекту «Оптимизация процесса получения услуги „Медицинская реабилитация“» («Эффективный регион»).

Как рассказали в пресс-службе Минздрава, раньше больница специализировалась только на реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Теперь благодаря новому направлению люди, перенесшие инфаркты, операции на сердце и другие сердечно-сосудистые заболевания, смогут пройти восстановление по индивидуальным программам.

Кардиореабилитация помогает снизить риск повторных осложнений, улучшить физическое и эмоциональное состояние, вернуться к активной жизни быстрее и безопаснее.

По словам главврача ГБ-2 Юлии Хрусталевой, для медиков разработаны критерии — четкие показания и противопоказания для направления на реабилитацию.

«В медучреждении разработаны индивидуальные методики реабилитационных мероприятий, что позволяет подбирать процедуры с учетом особенностей каждого пациента. Также приобретено современное оборудование для восстановления сердечно-сосудистой системы», — говорит главврач.

Добавим, проект «Эффективный регион» реализуется при поддержке управления госслужбы правительства Челябинской области.