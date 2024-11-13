В Магнитогорске появилась детская амбулаторная онкослужба

Маленьким пациентам теперь не нужно ездить в Челябинск

В магнитогорском Центре охраны материнства и детства появился первый детский онколог, который проводит амбулаторный прием, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«В последние годы наблюдается рост онкологических заболеваний у детей. К детскому онкологу направляются дети с уже установленным онкологическим диагнозом, а также пациенты, которым нужна консультация», — говорит заведующая детской поликлиникой Центра охраны материнства и детства Надежда Антипина.

В Центре охраны материнства и детства такие ребята могут пройти КТ, МРТ, УЗИ, рентген, эндоскопическую и функциональную диагностику. Контрольные обследования и выписку медикаментов теперь также можно делать в Магнитогорске.

«Самыми распространенными онкологическими заболеваниями у детей являются острый лейкоз, лимфома, злокачественные новообразования головного мозга, нейробластомы. Основными причинами развития онкологических заболеваний у детей являются генетические „поломки“ и наследственная предрасположенность. Бывает, что ребенок уже рождается со злокачественным новообразованием. Поэтому очень важно раннее выявление онкологических заболеваний у детей», — рассказала детский врач-онколог Центра охраны материнства и детства Виктория Игошева.

Обратиться к детскому онкологу родители могут по направлению врача или самостоятельно, если:

— у ребенка сохраняется необъяснимое и длительное лихорадочное состояние без признаков простудных заболеваний, повышение температуры тела более трех недель;

— ребенок значительно потерял в весе без изменения образа жизни;

— у ребенка увеличены различные группы лимфатических узлов в течение длительного времени;

— появилась боль различной локализации и она становится все сильнее;

— появились видимые и пальпируемые образования;

— у ребенка упорная головная боль с наличием рвоты (чаще по утрам), без диареи, без признаков кишечной инфекции.