В магнитогорском Центре охраны материнства и детства появился первый детский онколог, который проводит амбулаторный прием, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.
«В последние годы наблюдается рост онкологических заболеваний у детей. К детскому онкологу направляются дети с уже установленным онкологическим диагнозом, а также пациенты, которым нужна консультация», — говорит заведующая детской поликлиникой Центра охраны материнства и детства Надежда Антипина.
В Центре охраны материнства и детства такие ребята могут пройти КТ, МРТ, УЗИ, рентген, эндоскопическую и функциональную диагностику. Контрольные обследования и выписку медикаментов теперь также можно делать в Магнитогорске.
«Самыми распространенными онкологическими заболеваниями у детей являются острый лейкоз, лимфома, злокачественные новообразования головного мозга, нейробластомы. Основными причинами развития онкологических заболеваний у детей являются генетические „поломки“ и наследственная предрасположенность. Бывает, что ребенок уже рождается со злокачественным новообразованием. Поэтому очень важно раннее выявление онкологических заболеваний у детей», — рассказала детский врач-онколог Центра охраны материнства и детства Виктория Игошева.
Обратиться к детскому онкологу родители могут по направлению врача или самостоятельно, если:
— у ребенка сохраняется необъяснимое и длительное лихорадочное состояние без признаков простудных заболеваний, повышение температуры тела более трех недель;
— ребенок значительно потерял в весе без изменения образа жизни;
— у ребенка увеличены различные группы лимфатических узлов в течение длительного времени;
— появилась боль различной локализации и она становится все сильнее;
— появились видимые и пальпируемые образования;
— у ребенка упорная головная боль с наличием рвоты (чаще по утрам), без диареи, без признаков кишечной инфекции.