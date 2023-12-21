В Магнитогорске построят шесть детских садов и четыре школы

Пятилетние планы озвучил глава Сергей Бердников

В Магнитогорске идет строительство новых детских садов и школ в новостройках. Глава Сергей Бердников во время пресс-конференции накануне анонсировал пятилетние планы по развитию соцсферы: в городе возведут еще шесть детских садов и четыре школы. В пресс-службе городской администрации сообщили, что в 2024 году начнется проектирование новых соцобъектов и в поселках муниципалитета.

Напомним, ранее мэрия уже анонсировала начало строительства школы в поселке Димитрова. В Магнитогорске поселки, которые входят в муниципалитет, разрастаются со стремительной скоростью. Сейчас в городе идет строительство детского сада и нового образовательного центра в новостройках — микрорайоне 147. Рядом будет построен и ФОК. Глава отметил, что в городе всегда не хватало школ, но с появлением поселков этот вопрос приобрел еще большую актуальность.

«Нельзя организовать полноценный учебный процесс для небольших групп детей, в 20—30 человек. Ведь помимо строительства школы или детского сада стоит вопрос их комплектации педагогами. Поэтому в первую очередь строим школы в новых районах. Однако уже со следующего года приступим к проектированию и строительству школ в поселках», — ответил Сергей Бердников.

Он пояснил, что по графику работ в следующие пять лет власти планируют построить порядка шести детских садов и четыре школы в городе. Проектирование начнут в самых густонаселенных поселках в юго-западных районах города.