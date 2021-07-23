В Магнитогорске построят парк «Южный»

Работы ведут по национальному проекту «Жилье и городская среда»

В Магнитогорске благоустроят парк «Южный». После завершения этого большого проекта территория станет современным местом отдыха, где каждый сможет найти себе занятие по душе. Глава Магнитогорска Сергей Бердников сегодня лично проинспектировал ход работ, сообщили в мэрии.

В последнее время южные районы города Магнитогорска все больше развиваются. В них строят современные детские сады, школы, возводятся многоквартирные дома.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников подчеркивет важность обеспечения жителей южных районов города всей необходимой инфраструктурой для того, чтобы каждый смог найти занятие по душе.

«Мы уже обустроили парковочные зоны, пешеходные и велосипедные дорожки. Сейчас проводятся земляные работы, оформляются откосы вдоль ручья. На территории парка мы заасфальтировали так называемое солнышко — это большая круглая площадка диаметром 90 метров. От нее отходят лучи — дорожки, по которым люди смогут гулять. Там предусмотрен пункт проката, сцена для проведения праздников, зимой будет установлена новогодняя елка»,— рассказывает директор МКУ «УКС» Дмитрий Лысиков.

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется во всех районах Челябинской области. Например, в Челябинске в этом году по нацпроекту откроется парк Дружбы, а в Копейске благоустроят четыре сквера.

Автор: Даниил Паньков