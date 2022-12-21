В Магнитогорске построят две новые школы

В городе также возводят детский сад

В Магнитогорске до 2025 года построят две новые школы. Об этом в среду, 21 декабря, в ходе прямого эфира сообщил глава города Сергей Бердников.

Строительство новой школы в 147-м микрорайоне запланировано на 2023—2024 годы.

«Уже определен подрядчик. Мы взяли уникальный красивый проект с совершенно новыми решениями по организации пространства и планировками. Когда закончим, это будет одна из лучших школ в городе», — рассказал Сергей Бердников.

В этом же микрорайоне сейчас идет строительство детского сада.

Строительство школы в «Магнитном» запланировано на 2024—2025 годы, уже готов проект. Также глава города заявил, что с 2024 года планируется реализация проектов по садикам в 143-м и 144-м микрорайонах.