В Магнитогорске построят бассейн с 50-метровой чашей

Спортивный объект появится в быстро строящейся южной части города

Губернатор Алексей Текслер сегодня в ходе рабочего визита в Магнитогорск анонсировал строительство нового бассейна. Это будет первый водный объект с 50-метровой чашей в новой южной части города.

Строительство бассейна начнется в 2024 году. Его планируют возвести в новой части улицы Советская. С новыми частями города бассейн соединит улица Радужная, дорогу по которой, как стало известно сегодня, начнут строить тоже в следующем году.

По данным главы Сергея Бердникова, потенциал южной части — 40 тысяч человек, здесь строятся поселки и многоквартирные дома.

«Западное шоссе — это центр развития новых микрорайонов на юге города. Вместе с инфраструктурой будет строиться более активно многоквартирное жилье. Там же на юге города в мае следующего года мы планируем начать строительство большого спортивного объекта — 50-метрового бассейна. В городе сегодня нет таких объектов, а в южной части вообще спортивных объектов недостаточно», — подтвердил планы Алексей Текслер.

По данным мэрии Магнитогорска, в 2024-2026 годах запланировано строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов: в 149 и 147 микрорайонах.

Сегодня также Алексей Текслер оценил итоги сезона дорожных работ в городе металлургов и поручил готовиться к повторному «дорожному рывку».