В Магнитогорске поставят светофор на месте ДТП с погибшим мальчиком

Ребенка сбили на нерегулируемом пешеходном переходе

Местные жители давно добиваются установки светофора в районе остановки «Поселок Новосеверный» в Магнитогорске. Сегодня утром, 27 декабря, на этом участке трагически погиб девятилетний ребенок. В ГИБДД Магнитогорска корреспонденту ИА «Первое областное» пояснили, что в связи со случившимся на этом месте появится светофор.

Как мы писали ранее, ребенок шел в школу и переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчика сбил 29-летний водитель автомобиля SMA-7161.

В ГИБДД Магнитогорска выразили соболезнования родным погибшего мальчика.

«В связи со случившимся, администрацией города совместно с ГИБДД Магнитогорска разрабатываются мероприятия по дополнительным мерам по обеспечению безопасности дорожного движения по данному адресу. Принято решение об установке светофорного объекта с кнопкой вызова на данном пешеходном переходе. Помимо этого, к стационарной линии наружного освещения будут установлены стойки с индикатором для привлечения внимания с дополнительным светильником», — сообщается в официальном комментарии ведомства.

Администрация Магнитогорска и ГИБДД призывают жителей строго соблюдать правила дорожного движения: водителей — соблюдать скоростной режим, а пешеходов — переходить дорогу только убедившись в безопасности дальнейшего движения.