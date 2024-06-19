В Магнитогорске поставят рекорд по приготовлению солянки

В планах — целая тонна супа

На традиционном магнитогорском фестивале «Солянка» установят новый рекорд. Там сварят тонну этого национального блюда. Об этом со ссылкой на организаторов мероприятия сообщает администрация Магнитогорска.



Помимо рекорда, горожан ждут номера творческих коллективов, песни, пляски и ярмарка. В отдельных палатках пройдут выступления приглашенных спикеров по растениеводству и садоводству, показы местных брендов одежды и мастер-классы.

Отметим, сейчас в Книге рекордов России зарегистрированы только три рекорда, связанных с супами. Два из них — по приготовлению самого большого объема супа: щавелевого и «Том Ям». Оба готовились в чанах примерно по 150 литров.

Фестиваль «Солянка» в Магнитогорске пройдет 3 августа в парке за ТЦ «Континент».

Напомним, недавно в магнитогорском «Притяжении» установили рекорд по длине георгиевской ленты. Более сотни местных жителей развернули почти 600‑метровое полотно.