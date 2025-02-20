После ранения ветеран СВО Сабир Давлетшин передвигался только на костылях. После двойного курса реабилитации во второй больнице Магнитогорска он опять твердо стоит на ногах и постепенно возвращается к привычной жизни, рассказали в больнице.
Боец поступил в отделение реабилитации после серьезного огнестрельного ранения правого бедра.
«Из-за тяжести осколочного ранения, объемного оперативного вмешательства в московской клинике и мышечной слабости Сабир был вынужден передвигаться на костылях. Пациент прошел у нас удвоенный курс лечения, и теперь его нога снова функционирует», — говорят медики.
На этой неделе Сабира торжественно наградили медалью Жукова. После ветеран приехал в больницу, чтобы сказать спасибо врачам.