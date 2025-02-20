В Магнитогорске поставили на ноги раненого бойца СВО

После лечения Сабир Давлетшин смог отказаться от костылей

После ранения ветеран СВО Сабир Давлетшин передвигался только на костылях. После двойного курса реабилитации во второй больнице Магнитогорска он опять твердо стоит на ногах и постепенно возвращается к привычной жизни, рассказали в больнице.

Боец поступил в отделение реабилитации после серьезного огнестрельного ранения правого бедра.

«Из-за тяжести осколочного ранения, объемного оперативного вмешательства в московской клинике и мышечной слабости Сабир был вынужден передвигаться на костылях. Пациент прошел у нас удвоенный курс лечения, и теперь его нога снова функционирует», — говорят медики.

На этой неделе Сабира торжественно наградили медалью Жукова. После ветеран приехал в больницу, чтобы сказать спасибо врачам.