В Магнитогорске посмертно наградили Орденом Мужества бойца СВО

Почетную государственную награду получила его семья

Сегодня в администрации Магнитогорска торжественно вручили Орден Мужества, присвоенного жителю города Александру Мелекесову. Мужчина погиб во время спецоперации на Украине, сообщили в мэрии.

Орден на имя бойца Александра Мелекесова получила его мама Людмила Волкова. К ней со словами благодарности и поддержки обратился исполняющий обязанности главы Магнитогорска Максим Москалев.

«Вы воспитали настоящего героя. Подвиг Александра никогда не будет забыт», — сказал Максим Москалев.

Ранее, 15 февраля, Орден Мужества был вручен семье погибшего в ходе спецоперациистаршего лейтенанта Мергена Кумуспаева, а 7 февраля эту госнаграду вручили семье актера, режиссера Сергея Пускепалиса.