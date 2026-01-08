В Магнитогорске после ремонта открылась лаборатория для цифрового инжиниринга материалов

Научное пространство обновили за 8 месяцев

В центральном корпусе МГТУ им. Носова после ремонта начала работу лаборатория инжиниринга передовых технологий метизного производства. Хотя официальное открытие еще предстоит, коллектив уже приступил к исследованиям, пишет «Магнитогорский рабочий».

Лаборатория была представлена экспертам местного Минобрнауки в рамках Дней науки Челябинской области. В 2024 году команда выиграла грант правительства и министерства образования и науки региона. Средства пошли на ремонт помещения и закупку высокотехнологичного оборудования. Работы длились 8 месяцев — и вот лаборатория готова к полноценной научной деятельности.

Ее ключевая особенность — мобильность: несмотря на стационарные микроскопы, большая часть оборудования портативна. Это позволяет ученым не быть «привязанными» к помещению и оперативно реагировать на запросы производства.

«Когда люди видят „метизное производство“, они представляют прокатные станы и тяжеловесное оборудование. У нас все это есть в университете и на производстве, но лаборатория создана по принципу мобильности. Современный инжиниринг материалов — это камеры, искусственный интеллект, лазеры. Мы движемся в направлении интеллектуального производства, которого ждет регион»,— пояснил директор лаборатории Дмитрий Константинов.

В лаборатории установлено передовое оборудование, включая оптический микроскоп с интегрированной системой ИИ, топовый нагревательный столик для микроскопа, настольный электронный микроскоп, оптическую систему бесконтактного измерения деформации, 3D‑сканер, запрессовочный, отрезной и шлифовальный станки, установку для электролитической полировки. Портативный 3D‑сканер позволяет создавать компьютерные модели любых объектов (заготовок, инструментов, узлов агрегатов) и с метрологической точностью воспроизводить поверхности — даже в труднодоступных местах, куда могут добраться свет и лазер.

Лаборатория готова не только к исследованиям, но и к проведению образовательных курсов, презентациям для партнеров и экскурсиям для молодежи.

В планах — обучение небольших групп молодых ученых (5–6 человек) цифровому инжинирингу материалов. Это позволит готовить кадры, соответствующие запросам региона в сфере интеллектуального производства.