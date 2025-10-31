В Магнитогорске после капитального ремонта открыли Северный мост через реку Урал

В Челябинской области 31 октября запустили в эксплуатацию сразу два ключевых дорожных объекта

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл движение по Северному мосту через реку Урал в Магнитогорске. Запуск объекта в эксплуатацию прошел по ВКС. На связи с губернатором находился глава города Сергей Бердников.

«В Магнитогорске важнейший путепровод — это мост северного перехода через реку Урал, соединяет жилые массивы правого берега с левым берегом, на левом берегу находится Магнитогорский металлургический комбинат. Люди туда идут на работу, это, конечно, очень важный переход. Но он находился в таком состоянии, что мы приняли решение сделать реконструкцию. И оперативно, менее чем за год, эта работа была завершена», — отметил Алексей Текслер.





Мост был построен в середине 1960-х годов. Капитальный ремонт начался летом 2024 года с подготовительных работ, включая строительство временного технологического моста для доступа техники и персонала. Основной закрытый этап работ стартовал 8 января 2025 года. С тех пор движение транспорта по мосту было полностью перекрыто.

За время ремонта специалисты укрепили опоры, установили новые конструкции, демонтировали старое покрытие и заменили все основные элементы моста.

На новом объекте смонтировали ограждение, освещение, уложили асфальт и восстановили трамвайные пути с контактной сетью.

После команды губернатора и мэра города транспорт тронулся и совершил первый торжественный проезд по новому мосту.

«Дорожная инфраструктура, как и жилищная, и коммунальная, крайне важна для комфортной жизни наших граждан. Дороги — это традиционно важная часть этой инфраструктуры. Я очень рад, что этот дорожный сезон завершается открытием таких важных магистралей», — сказал губернатор Алексей Текслер.





Напомним, несколькими минутами ранее глава региона открыл готовый участок дороги «Красное Поле — Полетаево».