В Магнитогорске посетители ТЦ получили штрафы за отсутствие масок

В некоторых магазинах средствами индивидуальной защиты пренебрегают и продавцы

В Магнитогорске Челябинской области сотрудники полиции совместно с представителями Роспотребнадзора продолжают рейды по магазинам и заведениям общепита с целью выявления санитарно-эпидемиологических нарушений. В минувшую пятницу нарушителей оказалось неожиданно много. Подробнее о результатах рейда рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

«Сотрудники полиции и администрации провели разъяснительные беседы со многими нарушителями масочного режима и других санитарных правил. Отсутствовали антисептики в магазинах „Продукты“ на улице Сосновой, 17/2, „Пионер“ на улице Пионерской, 22, „Эдельвейс“ на Пионерской, 28, в столовой „Домашняя кухня“ на улице Магнитной, 4»,— сообщили в мэрии.

Кроме того, оказалось, еще не все сотрудники магазинов соблюдают масочный режим. Так, клиентов без масок обслуживали в магазинах «Кормилец» на улице Коробова, 12, «Автосила» на Коробова, 16, в ресторане SushoGo&Pizza на Труда, 3/1 и некоторых других. С ними также проведены беседы.

А вот покупатели в ТЦ «Радуга вкуса» и ТЦ «Большой» даже после беседы с сотрудниками полиции не пожелали надеть маски, за что получили штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Правоохранители напоминают о том, что если разъяснительные беседы не помогают и предприниматели и их сотрудники продолжают нарушать санитарно-эпидемиологический режим, то и те, и другие получат штрафы. Не стоит забывать и о приостановке деятельности предприятий в случае неоднократных нарушений ковидных мер.