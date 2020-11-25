В Магнитогорске полицейские выписали несколько штрафов по нарушениям в магазинах и барах

Посетители и продавцы не соблюдали масочный режим, а хозяева заведений — санитарно-эпидемиологические нормы.

В минувшие выходные полицейские Магнитогорска совместно с сотрудниками регионального Роспотребнадзора посетили несколько заведений общественного питания в ночное и вечернее время и проверили их на предмет нарушений. Не остались без внимания и торговые объекты. О результатах рейдов рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

«За минувшие выходные в ночное время было проверено восемь заведений. В результате составлено три материала по нарушениям: два протокола на физические лица выписано в ресторан-барах Voodoo-Bar и Marmelad. А в пабе Molly протокол оформлен на должностное лицо. Во всех случаях было зафиксировано нарушение санитарно-эпидемиологических норм, в том числе отсутствие масок и несоблюдение запрета на дискотеки»,— рассказали в мэрии.

Со всеми предпринимателями была проведена работа, ответственными лицам напомнили о том, что в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе вечеринки в местах общественного питания запрещены даже в дневное время, а с 1 декабря 2020 года по 10 января 2021 года посетителей будет запрещено обслуживать в ночное время. Формата доставки на дом эти ограничения не коснутся.

Кроме того, полицейские составили несколько протоколов и на должностных лиц некоторых магазинов. Так, нарушения санитарно-эпидемиологических норм были обнаружены в магазине «Бочка» на проспекте Карла Маркса и в павильоне овощей и фруктов в ТЦ «Казачий».

«Протоколы на физических лиц составлены в магазине „Продукты“, павильоне по продаже инструментов в ТЦ „Радуга вкуса“, в помещении ТЦ „Центральный крытый рынок“ и студии красоты Good Luck. Во всех случаях были зафиксированы факты отсутствия масок у сотрудников или посетителей»,— добавили в пресс-службе мэрии.

Пока заведения общественного питания и магазины, в которых были выявлены нарушения, работают в обычном режиме, но если нарушения будут повторяться, власти применят более жёсткие наказания вплоть до закрытия.