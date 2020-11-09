В Магнитогорске полицейские проверили более 60 иностранцев, работающих на стройках

Выявлено 16 нарушений, одного мигранта решено выдворить из РФ.

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В Челябинской области прошли проверки на строительных объектах Магнитогорска. Провели работу более чем с 60 иностранцами, работающими в данной сфере.

Пресекли 16 нарушений миграционного законодательства. Административные протоколы составили на шестерых нарушителей режима пребывания в России. Пять протоколов оформили за осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности без патентов, еще столько же — за незаконное использование труда иностранцев.

«В отношении одного иностранного гражданина принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда. Нарушителям предстоит выплатить штрафы на общую сумму 32 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Добавим, что всех трудовых мигрантов проверили на причастность к совершению преступлений, дактилоскопировали и поставили на фотоучет.