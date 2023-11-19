В Магнитогорске полицейские помогли автомобилисту добраться до заправки

Бензин в авто местного жителя неожиданно закончился

Автомобилист из Магнитогорска в социальных сетях поблагодарил полицейских, которые помогли ему добраться до заправки, когда внезапно закончился бензин. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчина рассказал, что на улице Советской у него внезапно заглох автомобиль и он пытался откатить его с проезжей части. И тут на помощь ему пришли проезжавшие мимо старший лейтенант полиции Семураз Мамедов и его коллега старший лейтенант полиции Айгуль Маканова. Правоохранитель предположил, что в автомобиле не работает датчик топлива и закончился бензин, а также предложил автомобилисту помочь добраться до заправки.

«Стражи порядка подождали, пока молодой человек зальет бензин и запустит двигатель автомобиля и после этого продолжили свой путь»,— рассказали в ведомстве.

Ранее в Коркинском районе полицейские помогли добраться до места назначения пассажирам сломавшегося автобуса. Одна из пассажирок позже направила в адрес инспекторов благодарность.