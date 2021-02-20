В Магнитогорске полицейские оштрафовали более 20 человек без масок

Нарушители находились без СИЗ в магазинах и общественном транспорте

В Магнитогорске Челябинской области сотрудники полиции и Роспотребнадзора продолжают рейды по общественным местам и контролируют соблюдение горожанами масочного режима. В большинстве случаев хватает разъяснительных бесед, однако есть и те, кто даже после предупреждения не желает надевать маску. Подробнее о проверках рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

«В четверг, 18 февраля, было составлено 23 протокола: в ходе рейдов по объектам торговли был составлен протокол на посетителя без маски в магазине „Сто пудов“. Проведены разъяснительные беседы с посетителями без СИЗ в баре Otaka Sushi, с персоналом без масок в магазине „Киловатт“. В этот же день сотрудники полиции и специалисты управления инженерного обеспечения, транспорта и связи составили пять административных протоколов на пассажиров без масок в маршрутных транспортных средствах»,— рассказали в мэрии.

Те магазины, где были зафиксированы нарушения и проведены беседы, в скором времени проверят повторно.

Напомним, за отсутствие маски в общественном месте гражданам грозит штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 50 тысяч рублей, юрлицам — от 100 до 300 тысяч рублей. Кроме того, предприятия торговли и развлекательные заведения за многочисленные нарушения могут быть закрыты на срок до 90 суток.