В Магнитогорске подвели итоги реализации национальных проектов

Сто дополнительных мест открыто в детских садах, отремонтировано семнадцать участков автодорог

В городе металлургов подводят итоги реализации национальных проектов за 2020 год. Городской округ принял участие в пяти нацпроектах. Так, в рамках проекта «Жилье и городская среда» благоустроены две общественные территории. По проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведено строительство дороги вдоль садового товарищества «Мичурина», выполнен ремонт на 17 объектах улично-дорожной сети города, начат капремонт внутригородского путепровода над железнодорожными путями. В 16 школах и двух лицеях проведены технические работы в рамках проекта «Цифровая экономика». Центральная городская библиотека им. Б. А. Ручьева переоснащена в модельную, девять образовательных учреждений получили новое оборудование для пунктов проведения ЕГЭ, а пять — новые компьютеры. В рамках проекта «Демография» 2 733 семьи получили областное единовременное пособие при рождении ребtнка, создано 100 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Построен тренировочный каток «Металлург».

