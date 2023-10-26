В Магнитогорске подходит к завершению реконструкция аэропорта

Длина новой взлетной полосы будет более 3000 метров

Магнитогорский аэропорт закрыли на реконструкцию 1 июня 2023 года. На его территории проводят капитальный ремонт. К концу ноября там появится новая усовершенствованная взлетно-посадочная полоса. Также в аэропорту появится еще один пассажирский терминал, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.



В результате реконструкции в аэропорту появятся площадки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью, здания аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускного пункта, водосточно-дренажной системы, а также очистных сооружений дождевого стока и патрульной дороги.



О появлении дополнительного современного здания заявил в мае губернатор Челябинской области Алексей Текслер. При этом глава региона держит на особом личном контроле реконструкцию аэропорта, поскольку это одна из приоритетных задач по развитию Южного Урала.



Окончание работ по реконструкции взлетной полосы запланировано на ноябрь 2023 года. Ранее сообщалось, что запустить аэропорт после первого этапа реконструкции должны были с 1 октября, однако в воздушной гавани продлили закрытие еще на две недели. По контракту на реконструкцию всего комплекса заключен договор до конца 2024 года.

