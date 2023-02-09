От реки Урал трубу проложат под улицами Сталеваров и Галиуллина до существующего водовода в районе улицы Советской. Ремонтные работы начнутся 10 февраля и должны быть закончены 6 марта. На это время движение по улице Сталеваров перекроют.
Протяженность водовода составит около трех километров. Воду будут качать с апреля по сентябрь. По трубам она пойдет в искусственные озера, созданные для нужд СНТ им. Мичурина, «Дружба» и «Ремонтник», а также парка «Притяжение».
За Дворцом спорта имени Ромазана появится водозаборная станция, где можно будет заправлять водой автомобили для полива газонов и мойки дорог.
Подробнее о парке «Притяжение» читайте здесь.