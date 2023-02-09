В Магнитогорске почти на месяц перекрывают одну из улиц

В городе начинают строить поливочный водовод к парку «Притяжение»

В Магнитогорске стартует строительство водовода, который необходим для полива садов и нового большого парка «Притяжение». Из-за этого в городе почти на месяц перекроют одну из улиц, сообщает пресс-служба мэрии.От реки Урал трубу проложат под улицами Сталеваров и Галиуллина до существующего водовода в районе улицы Советской. Ремонтные работы начнутся 10 февраля и должны быть закончены 6 марта. На это время движение по улице Сталеваров перекроют.

Протяженность водовода составит около трех километров. Воду будут качать с апреля по сентябрь. По трубам она пойдет в искусственные озера, созданные для нужд СНТ им. Мичурина, «Дружба» и «Ремонтник», а также парка «Притяжение».