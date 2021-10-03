В Магнитогорске почти на месяц перекроют движение по улице Ленинградской

Горожан предупредили об изменении маршрутов электротранспорта

В предстоящий понедельник, 4 октября, в Магнитогорске стартует капитальный ремонт рельсошпальной решетки на улице Ленинградской. В связи с этим изменятся маршруты трамваев и будет ограничено движение автомобилей, сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

С 4 по 11 октября магнитогорцы не смогут проехать через перекресток проспекта Ленина и улицы Ленинградской, а с 4 по 29 октября — в обоих направлениях по улице Ленинградской на участке от проспекта Ленина до улицы Октябрьской.

По данным городской администрации, с 4 по 29 октября будет прекращено движение трамваев по Ленинградской от улицы Советской до площади Носова. Следовать электротранспорт будет следующим образом:

№№ 4, 4Б: конечный пункт «Полевая» — ООТ «Броневая» — Центральный переход — улица Комсомольская — улица Советская — улица Грязнова — Южный переход — конечный пункт «Полевая»;

№№ 8, 4А: конечный пункт «Полевая» — Южный переход — улица Грязнова — улица Советская — улица Комсомольская — Центральный переход — ООТ «Броневая» — конечный пункт «Полевая»;

№ 6: с 05:00 до 08:00, с 13:30 до 15:00, с 18:00 до 20:00 — ООТ «Зеленый рынок» — улица Советская — улица Грязнова — проспект Карла Маркса — улица Комсомольская — Центральный переход — ООТ «Броневая» — Южный переход — улица Грязнова — улица Советская — ООТ «Зеленый рынок»;

№ 7: конечный пункт «Коробова» — улица Труда — улица Советская — улица Галиуллина — проспект Карла Маркса — Южный переход — улица Зеленцова — Центральный переход — улица Комсомольская — проспект Карла Маркса — улица Галиуллина — улица Советская — улица Труда — конечный пункт «Коробова»;

№ 9: конечный пункт «Коробова» — улица Труда — улица Советская — улица Галиуллина — проспект Карла Маркса — улица Комсомольская — Северный переход — конечный пункт «ЛПЦ» и обратно;

№ 12: конечный пункт «Зеленый лог» — улица Советская — улица Комсомольская — Северный переход — конечный пункт «ЛПЦ» и обратно;

№ 20: конечный пункт «Зеленый лог» — улица Советская — улица Галиуллина — проспект Карла Маркса — Южный переход — улица Зеленцова — Центральный переход — улица Комсомольская — проспект Карла Маркса — улица Галиуллина — улица Советская — конечный пункт «Зеленый лог»;

№ 23: ООТ «Зеленый рынок» — улица Советская — улица Грязнова — проспект Карла Маркса — улица Московская — улица Комсомольская — проспект Карла Маркса — улица Грязнова — улица Советская — ООТ «Зеленый рынок»;

№ 33: с 05:00 до 08:00, с 13:30 до 15:00, с 18:00 до 20:00 — конечный пункт «Зеленый лог» — улица Советская — улица Грязнова — Южный переход — ООТ «Броневая» — Центральный переход — улица Комсомольская — проспект Карла Маркса — улица Грязнова — улица Советская — конечный пункт «Зеленый лог».

Напомним, до 4 октября включительно ограничено движение по улице Вокзальной на участке от дома № 35 до проспекта Ленина. До 6 октября водители не смогут проехать по улице Маяковского на участке от проспекта Пушкина до улицы Красноармейской. До 10 октября ограничено движение по улице Оренбургской на участке от Санаторной до Зеленой.

Водителей просят отнестись с пониманием и заранее планировать свой маршрут.