В Магнитогорске с 1 по 20 июля будут проводить ремонт трамвайных путей на улице Карла Маркса. В связи с этим на участке улицы перекроют движение транспорта, а также изменится движение трамваев. Подробнее накануне, 28 июня, рассказали в пресс-службе городской администрации.
«В связи с ремонтом трамвайных путей с 9:00 1 июля до 24:00 20 июля будет прекращено движение транспортных средств по восточной стороне проспекта Карла Маркса на участке от улицы Труда до улицы имени Бориса Ручьева, а также электротранспорта по проспекту Карла Маркса на участке от улицы Труда до улицы Завенягина»,— уточнили в мэрии.
Кроме того, с 1 по 10 июля перекроют северную и южную стороны улицы Труда на участке от дома № 18 до здания № 21 по крайней левой и средней полосам.
Для удобства магнитогорцев с 05:30 до 22:00 будут ездить автобусы малой вместимости по маршруту ООТ «Гостиный двор» — проспект Карла Маркса — улица Труда — улица Ворошилова — улица имени Бориса Ручьева — проспект Карла Маркса — ООТ «Гостиный двор». Интервал движения составит 10—15 минут.
Трамваи на протяжении 20 дней будут ходить по следующим маршрутам:
- № 3 — конечный пункт «142 м. р.» — Правобережное депо — улица Советская — улица Галиуллина — проспект Карла Маркса — Южный переход и обратно;
- № 7 — конечный пункт «Коробова» — улица Труда — улица Советская — улица Галиуллина — проспект Карла Маркса — Южный переход — улица Зеленцова — Центральный переход — улица Ленинградская — проспект Карла Маркса — улица Галиуллина — улица Советская — улица Труда — конечный пункт «Коробова»;
- № 9 — конечный пункт «Коробова» — улица Труда — улица Советская — улица Галиуллина — проспект Карла Маркса — улица Ленинградская — Северный переход — конечный пункт «ЛПЦ» и обратно;
- № 10 — конечный пункт «Зеленый лог» — улица Советская — улица Галиуллина — Казачья переправа — конечный пункт «Товарная» и обратно;
- № 16 — конечный пункт «РИС» — Казачья переправа — улица Галиуллина — улица Советская — улица Труда — конечный пункт «Коробова» — улица Труда — улица Зеленый лог — улица Советская — Южный переход — конечный пункт «РИС»;
- № 17 — конечный пункт «Коробова» — улица Труда — улица Зеленый лог — улица Галиуллина — проспект Карла Маркса — конечный пункт «Вокзал» и обратно;
- № 18 — конечный пункт «Коробова» — улица Труда — улица Советская — улица Галиуллина — Казачья переправа — конечный пункт «РИС» — Южный переход — улица Советская — улица Зеленый лог — улица Труда — конечный пункт «Коробова»;
- № 20 — конечный пункт «Зеленый лог» — улица Советская — улица Галиуллина — проспект Карла Маркса — Южный переход — улица Зеленцова — Центральный переход — улица Ленинградская — проспект Карла Маркса — улица Галиуллина — улица Советская — конечный пункт «Зеленый лог»;
- № 22 — отменен;
- № 24 — конечный пункт «Зеленый лог» — улица Советская — улица Галиуллина — проспект Карла Маркса — конечный пункт «Вокзал» и обратно;
- № 25 — конечный пункт «Зеленый лог» — улица Советская — улица Галиуллина — Казачья переправа — конечный пункт «Полевая» — Южный переход — проспект Карла Маркса — улица Галиуллина — улица Советская — конечный пункт «Зеленый лог»;
- № 27 — конечный пункт «Зеленый лог» — улица Советская — улица Галиуллина — проспект Карла Маркса — улица Московская — Северный переход — конечный пункт «ЛПЦ» и обратно;
- № 29 — конечный пункт «Коробова» — улица Труда — улица Советская — улица Галиуллина — проспект Карла Маркса — конечный пункт «Вокзал» и обратно;
- № 30 — конечный пункт «Коробова» — улица Труда — улица Советская — улица Галиуллина — Казачья переправа — конечный пункт «Товарная» и обратно.