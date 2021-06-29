В Магнитогорске почти на месяц перекроют движение по улице Карла Маркса

Из-за ремонта трамвайных переездов электротранспорт будет следовать по измененным маршрутам

В Магнитогорске с 1 по 20 июля будут проводить ремонт трамвайных путей на улице Карла Маркса. В связи с этим на участке улицы перекроют движение транспорта, а также изменится движение трамваев. Подробнее накануне, 28 июня, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«В связи с ремонтом трамвайных путей с 9:00 1 июля до 24:00 20 июля будет прекращено движение транспортных средств по восточной стороне проспекта Карла Маркса на участке от улицы Труда до улицы имени Бориса Ручьева, а также электротранспорта по проспекту Карла Маркса на участке от улицы Труда до улицы Завенягина»,— уточнили в мэрии.

Кроме того, с 1 по 10 июля перекроют северную и южную стороны улицы Труда на участке от дома № 18 до здания № 21 по крайней левой и средней полосам.

Для удобства магнитогорцев с 05:30 до 22:00 будут ездить автобусы малой вместимости по маршруту ООТ «Гостиный двор» — проспект Карла Маркса — улица Труда — улица Ворошилова — улица имени Бориса Ручьева — проспект Карла Маркса — ООТ «Гостиный двор». Интервал движения составит 10—15 минут.

Трамваи на протяжении 20 дней будут ходить по следующим маршрутам: