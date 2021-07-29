В Магнитогорске по просьбе жителей перенесли проезд к новому детсаду

По изначальному проекту дорога должна была пройти через детскую площадку во дворе дома

В Магнитогорске продолжается строительство крупного детского сада в 147-м микрорайоне. Местные жители, увидев проект, обеспокоились, что проезд к детскому саду лишит их дворовой детской площадки рядом с домами № 11 и 11/2 по проезду Сиреневому. По просьбе жильцов в проект внесут изменение и запланированный пожарный проезд перенесут, сообщили в администрации Магнитогорска.

В мэрии подчеркнули, что опасения родителей напрасны: детская площадка останется в этом же месте.

«В социальных сетях появились жалобы на то, что пожарный проезд проходил через детскую площадку. Администрация города оперативно отреагировала на эти сообщения, и было принято решение о переносе пожарного проезда в противоположную сторону от детской площадки — параллельно забору. Все вопросы отработали, согласовали с проектировщиками, внесли изменения в проектную документацию. И теперь проезд никак не затронет детскую площадку», — отмечает начальник отдела капитального строительства МКУ «УКС» Николай Дробышев.

Таким образом, пожарный проезд не будет пересекать детскую площадку и делить ее на две части, а будет проходить параллельно самому детскому саду, в противоположную сторону от площадки. Более того, дорога, по которой в экстренных случаях могут проезжать пожарные машины, будет расположена на безопасном расстоянии — 10 метров от детской площадки.

Специалисты подчеркивают, что пожарный въезд не является основным и предназначен для экстренных случаев.

Новый детский сад в 147-м микрорайоне уже практически достроен, он должен разгрузить очередь в детские сады по всей округе. В июле во время рабочего визита в Магнитогорск новый детсад осмотрел глава региона Алексей Текслер. Закончить строительство объекта планируют уже к 31 июля. Параллельно со строительными и отделочными работами уже идет закупка мебели и инвентаря.