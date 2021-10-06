В Магнитогорске перекрывают несколько участков дорог

Часть ограничений продлится до 14 октября

В Магнитогорске заканчивается ремонтный сезон. Для завершения намеченных на 2021 год работ в городе перекрыли несколько участков дорог. Об этом сегодня, 6 октября, сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

До 8 октября включительно не получится проехать по улице Маяковского на участке от проспекта Пушкина до улицы Красноармейской.

До 10 октября ограничат передвижение по улице Оренбургской на участке от улицы Санаторной до улицы Зеленой.

Также запретят проезд транспортных средств по проезду Листопрокатный на участке от шоссе Верхнеуральское до поворота в СНТ «Калибровщик — 3,4»: 6 октября — по левой полосе, 7 и 8 октября — по правой (при движении от шоссе Верхнеуральское).

До 11 октября на пересечении проспекта Ленина и улицы Ленинградской проведут капитальный ремонт рельсошпальной решетки. А до 29 октября планируют заменить трамвайные пути на улице Ленинградской от улицы Горького до улицы Ленинградской. Именно поэтому изменили движение транспорта. Скорректированные маршруты трамваев пресс-служба администрации города публиковала ранее.

До 14 октября ограничено движение транспортных средств по крайней правой полосе улицы Московской (северная сторона) на участке от проспекта Ленина до дома № 22 по улице Московской.

