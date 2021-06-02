В Магнитогорске перекроют движение по улице Дружбы

В течение 10 дней на проезжей части будут проходить ремонтные работы

В Магнитогорске на полторы недели перекроют движение по улице Дружбы в связи с проведением ремонтных работ. Об этом накануне, 1 июня, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с ремонтными работами с 3 до 12 июня будет перекрыта улица Дружбы на участке от улицы Советской до улицы Суворова. Водителям необходимо планировать маршрут заранее, быть внимательными и следовать в соответствии с выставленными дорожными знаками»,— уточнили в мэрии.

Напомним, до 7 июня в Магнитогорске закрыто движение по северной стороне улицы Магнитной. На сегодняшний день там организовано двустороннее движение по южной стороне улицы.

Кроме того, почти на месяц из-за ремонта перекрыли движение от шоссе Дачное до СНТ «Металлург-2». До садовых участков магнитогорцы могут проехать по улице Малиновой.