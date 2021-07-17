В Магнитогорске перекроют движение на трех участках улицы Советской

Ограничения будут действовать с 18 июля по 15 августа 2021 года

В Магнитогорске почти на месяц перекроют движение транспорта сразу на трех участках улицы Советской. Также в городе продолжают действовать ограничения на других улицах, сообщили накануне, 16 июля, в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Так, с 00:00 18 июля до 24:00 15 августа в связи с ремонтными работами перекроют движение по западной стороне улицы Советской на участке от переулка Советский до улицы Доменщиков. При этом будет организовано двустороннее движение по восточной стороне улицы на участке от переулка Советский до улицы Советской Армии.

В этот же период будет перекрыто движение по улице Оренбургской на участке от улицы Советской до дома № 108 по улице Советской, а также на участке дороги по улице Советской от улицы Советской Армии до Оренбургской.

«Напоминаем, что в связи с производством работ по очистке основания от пыли и грязи, укладке асфальтобетонного покрытия, устройству съездов и карманов прекращено движение автотранспортных средств по восточной стороне улицы Советской на участке от улицы Грязнова до улицы Дружбы до 21 июля»,— добавили в городской мэрии.

Кроме того, до 24 июля прекращено движение по улице Труда на участке в районе домов №№ 16 и 18, до 10 августа — по восточной стороне проспекта Карла Маркса на участке от улицы Труда до ТЦ «Гостиный Двор».