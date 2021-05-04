В Магнитогорске перед Днем Победы стартовала акция «Вы мирное время для нас сберегли»

Ее запустили в городском управлении полиции

Специальная акция стартовала в Магнитогорске в преддверии Дня Победы. Она получила название «Вы мирное время для нас сберегли». Суть акции, инициатором которой стало городское управление МВД, — рассказать истории тех, благодаря кому удалось одержать победу в Великой Отечественной войне.



Первыми к акции присоединилась семья полицейских Сильченко. У заместителя начальника отдела по вопросам миграции ОП «Ленинский» УМВД России по городу Магнитогорску Ольги Сильченко в войне участвовала бабушка Клавдия Серая. Ее призвали на фронт в 1943 году. Женщина дошла до Берлина и была демобилизована в 1946 году. В семье ветерана до сих пор хранится письмо маршала Константина Рокоссовского, рассказывающее о подвиге Клавдии Серой.

«Вам, доблестному воину Красной армии, участнику боев с немецко-фашистскими захватчиками, сражавшемуся в рядах войск 2-го Белорусского фронта, неоднократно отмеченных благодарственными приказами Верховного главнокомандующего генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина, Военный совет Северной группы войск вручает это благодарственное письмо — как память о Великой Отечественной войне. Желаем вам доброго здоровья и новых успехов в вашей дальнейшей трудовой жизни на благо нашей Великой социалистической Родины»,— гласит текст письма.

Также в семье Сильченко в преддверии Дня Победы вспоминают и об Алексее Мешкове — дедушке Алексея Сильченко. Он в годы войны был тружеником тыла и, будучи несовершеннолетним, трудился на ММК, где производили броню и снаряды для танков. Отметим, для акции в полиции Магнитогорска запустили специальный хештэг #ВыМирноеВремяДляНасСберегли. Именно по нему можно узнать об истории семьи Сильченко и других участников флешмоба.