В Магнитогорске пациенты медсанчасти голосуют не выходя из палат

Избирательный участок открыли и в Центральной клинической медико-санитарной части

Избирательный участок открыли сегодня и в Центральной клинической медико-санитарной части. Здесь проголосуют 110 человек, сообщает пресс-служба клиники.

Избирательный участок расположился на третьем этаже терапевтического корпуса. Однако к каждому избирателю члены УИК придут сами, с переносной урной для голосования.

«Те, кто хотел проголосовать, подали письменные заявления. В основном на нашем участке голосуют пациенты старшего поколения. Молодежь предпочитает голосовать „онлайн“», — говорит председатель УИК № 2232, главная медицинская сестра АНО «ЦКМСЧ» Ирина Губайдуллина.

