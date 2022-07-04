В Магнитогорске ПАО ММК оштрафовали на 250 тысяч за работу аглофабрики без разрешения

Нарушение выявили сотрудники природоохранной прокуратуры

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» оштрафовано на четверть миллиона. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, причиной стала работа аглофабрики № 5 без разрешения на ввод в эксплуатацию.



По данным пресс-службы, Магнитогорская природоохранная прокуратура проверила исполнение экологического законодательства комбинатом. Установлено, что на предприятии аглофабрика № 5 (подразделение, готовящее материалы к использованию в доменных печах) работала без разрешения на ввод в эксплуатацию.

Более того, ММК не получил заключение Росприродназора о соответствии аглофабрики как объекта капитального строительства проектным документам.

После обращения природоохранной прокуратуры областной арбитражный суд привлек комбинат как юридическое лицо к административной ответственности за нарушение порядка строительства и ввода объекта в эксплуатацию (часть 5 статьи 9.5 КоАП РФ), предприятие оштрафовали на 250 тысяч рублей.

Кроме того, уже Роспотребнадзор добавил свой штраф за работу аглофабрики без заключения о соответствии проекту — еще 25 тысяч.

На сегодня все нарушения уже устранены.