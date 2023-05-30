В Магнитогорске отработали защиту питьевого резервуара от террористов

К тренировке привлекли всех силовиков города

Сегодня, 30 мая, в Магнитогорске прошло антитеррористическое учение на гидротехническом сооружении «Янгельские резервуары», снабжающем город питьевой водой. За время тренировки никто из жителей и участников учений не пострадал, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Тренировка проходила с участием сил и средств городских подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, а также подстанции скорой, экстренных служб и мэрии.

«Жителей просят с пониманием отнестись к возникшим временным неудобствам, в случае необходимости оказывать посильную помощь представителям органов власти в решении учебных задач в сфере противодействия террористическим угрозам», — прокомментировали в администрации города.

«Янгельские резервуары» принадлежат муниципальному тресту «Водоканал». Согласно данным из открытых источников, объект представляет собой два резервуара для питьевой воды объемом 15 тысяч кубометров каждый.