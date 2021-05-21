В Магнитогорске открывают сезон летних парков

Творческие коллективы, юные музыканты, артисты расписали программу выступлений на три месяца

23 мая в Магнитогорске стартует проект «Летние парки Магнитки». На различных площадках в парках и скверах для жителей и гостей города все лето будут выступать местные артисты.

Каждый год учреждения культуры, образования и спорта участвуют в проекте «Летние парки Магнитки». Он создан и реализуется администрацией города и полюбился горожанам.

Марафон концертов и выступлений стартует в воскресенье, 23 мая в Парке у Вечного огня и в Большом сквере Металлургов. Магнитогорское концертное объединение торжественно откроет парковый сезон фестивалем духовых оркестров «Урал Брасс Встреча».

«В прошлом году мы были вынуждены отказаться от проведения мероприятия в связи с введенными ограничениями. В этом году мы продолжим добрую традицию и дадим старт „Летним паркам Магнитки“. Напоминаю, что по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в местах скопления людей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции», — отметил глава города Сергей Бердников.

Для горожан и гостей города выступят коллективы студенческого духового оркестра музыкального колледжа и магнитогорской государственной консерватории, духового оркестра детской школы искусств «Дома Музыки», духового оркестра «Юность Магнитки» школы-лицея при консерватории и Большого сводного оркестра.

С 04 июня по 29 августа они будут выступать в парке у Вечного огня, большом сквере «Магнит», большом сквере Металлургов, сквере имени М. Лермонтова и сквере имени Б. Ручьева по пятницам субботам и воскресениям.