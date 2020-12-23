Мэр Сергей Бердников накануне посетил участок на берегу Урала. На территории планируется обустроить пешеходные зоны для зрителей, стоянку для машин, зону отдыха. В прошлом году трасса успешно прошла сертификацию Федерации мотоциклетного спорта России, а уже осенью приняла первые значимые соревнования — Кубок УРФО. Длина новой трассы — 1720 метров, ширина — не менее 10. Ее отстроили в соответствии с мировыми стандартами, чтобы на долгие годы она могла прослужить любителям скорости и экстрима.
«Трасса готова уже сегодня, но при этом мы делаем только первые шаги. Я рад, что профессионалы и любители данного вида спорта дали высокую оценку проделанной работе. Два года назад мы столкнулись с проблемой: необхо имо было решить — уйти от мотокросса вовсе или же возродить традицию. Мы выбрали путь развития. Важно, что сегодня в городе уделяется большое внимание различным видам спорта. Новая трасса размещена, и тренировки, проходящие здесь, не должны нарушать покой жителей. Теперь наша главная задача — разместить базу и создать все условия для воспитания профессиональных спортсменов и проведения соревнований различного уровня», — сказал глава города Сергей Бердников.
«Ширина, безопасность трассы, места для судей и механиков — все это у нас предусмотрено. Она, конечно, будет дальше улучшаться, и начало для этого положено. Мы уже сделали двухъярусную трибуну, есть и боковая — здесь планируем поставить столики, чтобы жители могли пить чай и наблюдать за ходом гонки», — сообщил начальник отдела мотокросса Управления по физической культуре и спорту администрации города Магнитогорска Виктор Коржов.
В администрации отметили, что соревнования планируется проводить в соответствии с эпидемиологической обстановкой.
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