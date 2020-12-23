В Магнитогорске открыта новая мототрасса

Территория полностью соответствует мировым стандартам проведения мотосоревнований

Мэр Сергей Бердников накануне посетил участок на берегу Урала. На территории планируется обустроить пешеходные зоны для зрителей, стоянку для машин, зону отдыха. В прошлом году трасса успешно прошла сертификацию Федерации мотоциклетного спорта России, а уже осенью приняла первые значимые соревнования — Кубок УРФО. Длина новой трассы — 1720 метров, ширина — не менее 10. Ее отстроили в соответствии с мировыми стандартами, чтобы на долгие годы она могла прослужить любителям скорости и экстрима.



«Трасса готова уже сегодня, но при этом мы делаем только первые шаги. Я рад, что профессионалы и любители данного вида спорта дали высокую оценку проделанной работе. Два года назад мы столкнулись с проблемой: необхо имо было решить — уйти от мотокросса вовсе или же возродить традицию. Мы выбрали путь развития. Важно, что сегодня в городе уделяется большое внимание различным видам спорта. Новая трасса размещена, и тренировки, проходящие здесь, не должны нарушать покой жителей. Теперь наша главная задача — разместить базу и создать все условия для воспитания профессиональных спортсменов и проведения соревнований различного уровня», — сказал глава города Сергей Бердников.



«Ширина, безопасность трассы, места для судей и механиков — все это у нас предусмотрено. Она, конечно, будет дальше улучшаться, и начало для этого положено. Мы уже сделали двухъярусную трибуну, есть и боковая — здесь планируем поставить столики, чтобы жители могли пить чай и наблюдать за ходом гонки», — сообщил начальник отдела мотокросса Управления по физической культуре и спорту администрации города Магнитогорска Виктор Коржов.



В администрации отметили, что соревнования планируется проводить в соответствии с эпидемиологической обстановкой.