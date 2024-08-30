В Магнитогорске открыли жилой блок академии хоккея «Металлург»

Помещение рассчитано на 122 воспитанника

В Магнитогорске состоялось торжественное открытие жилого блока академии хоккея «Металлург». В мероприятии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ММК, президент хоккейного клуба «Металлург» Виктор Рашников, глава Магнитогорска Сергей Бердников, заместитель гендиректора по социальным вопросам ММК, директор «Металлурга» Алексей Жлоба.

«Здесь будет построен новый современный хоккейный центр «Академия хоккейного клуба „Металлург“ для развития детско-юношеского направления. Здесь же будет базироваться и команда Высшей хоккейной лиги „Магнитка“, которая с этого года уже начала свою работу. От всей души хочу поздравить болельщиков, руководство хоккейного клуба с чемпионством в прошлом сезоне, замечательный результат! Уверен, что благодаря таким объектам и юным хоккеистам слава нашего хоккея будет только крепнуть», — сказал на открытии Алексей Текслер.

Жилой комплекс предназначен для иногородних спортсменов, которые учатся и тренируются в детско-юношеской спортивной школе и в системе МХЛ.

Реконструкция здания началась в январе 2024 года.

В блоке два этажа современных комфортабельных номеров, в которых будут проживать 122 воспитанника магнитогорской детской хоккейной школы. Каждый номер оснащен всем необходимым для проживания спортсменов. Также есть столовая, учебные классы, зоны отдыха и тренажеры. На первом этаже находится современный медицинский центр.

Запланировано также строительство инновационного спортивного блока — современное здание с двумя ледовыми площадками, трибунами, спортивными залами, раздевалками.

«Когда мы говорим о будущем, мы должны понимать, что будущее нашего хоккея — это наши дети. Сегодня по стране серьезная конкуренция. Если мы хотим остаться лидерами, то только благодаря таким объектам, мотивируя ребят, вовлекая их с детского возраста в хоккей. Без такой инфраструктуры это сделать невозможно», — подчеркнул губернатор.