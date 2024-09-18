В Магнитогорске открыли второй технопарк «Кванториум»

Школьники будут изучать инженерное дело и естественные науки

В Магнитогорске состоялось торжественное открытие второго по счету детского технопарка «Кванториум». Он расположился на базе многопрофильного лицея при МГТУ имени Носова. В технопарке школьники с 8-го по 11-й класс будут углубленно изучать физику, химию, биологию и ИТ, сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

В технопарке есть все необходимое для изучения наук и технологий: разнообразное современное оборудование, компьютеры, лаборатории и многое другое.

«Особенность обучения в „Кванториуме“ в том, что дети будут использовать современные технологии. Например, технологию 3D-печати, прототипирование и многое другое. Эти знания обязательно пригодятся в будущем», — отметил руководитель детского технопарка Алексей Лымарь.

Занятия в технопарке проводятся бесплатно.

Детские технопарки «Кванториум» создаются по всей России. Они нацелены на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также тестирование и внедрение инновационных технологий. Помимо углубленного изучения наук и инженерного дела, ребят учат мыслить креативно, системно и продуктивно.

Первый «Кванториум» в Магнитогорске открыли в 2018 году. Технопарки работают и в других городах Челябинской области.